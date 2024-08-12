Новый российский поезд сломался в первый свой рейс

В минувшую субботу, 10 августа в свой первый рейс отправился новый электропоезд «Финист» по маршруту Уфа – Белорецк. Однако долгожданный старт не задался. На обратном пути следования во время остановки двери транспорта оказались неисправны, из-за чего пассажиры не могли ни войти, ни выйти. Об этом пишет башкирское издание UTV.

«Двери закрылись, а открыться не смогли - все, кто вышел, не мог попасть внутрь и наоборот. Мы стояли ждали сначала десять минут, затем все-таки всех впустили, но позже объявили, что нас будут пересаживать», - рассказала одна из пассажирок «Финиста».

В качестве компенсации за ожидание и неисправность поезда в РЖД предложили пассажирам бесплатно доехать до Айгира в следующий раз.