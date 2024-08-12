Турецкая разведка ликвидировала кибершпионскую сеть
В Турции по итогам совместной операции Национальной разведывательной организации Турции (MIT) и жандармерии, проведенной совместно с Национальным центром по противодействию киберинцидентам (USOM), была ликвидирована кибершпионская сеть. Сообщается, что в ходе операции задержаны 11 человек.
Согласно разведывательной информации, полученной MIT, выяснилось, что сеть, имеющая связи за рубежом, продавала террористам личные данные, похищенные из различных стран. Долгое время за сетью велось наблюдение, в результате которого стало известно, что шпионы особенно активно торговали критически важной для террористических группировок информацией.
В ходе операции были арестованы члены кибершпионской сети, также заблокировано множество интернет-сайтов, использовавшихся для противоправной деятельности. Следствие по делу, которое проводится с соблюдением строгой секретности, продолжается. В настоящее время продолжается анализ полученной информации.
В заявлении MIT отмечается, что борьба с подобными преступлениями будет продолжена.
«MIT продолжит расширять операции по противодействию кибершпионажу для защиты критически важных личных данных. Операции против шпионской сети не ограничатся только территорией Турции. Национальная разведывательная организация не допустит угроз нашей национальной безопасности. Меры по предотвращению и пресечению любой враждебной деятельности будут продолжены с полной решимостью», — подчеркивает турецкое ведомство.