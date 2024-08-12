Турецкая разведка ликвидировала кибершпионскую сеть

В Турции по итогам совместной операции Национальной разведывательной организации Турции (MIT) и жандармерии, проведенной совместно с Национальным центром по противодействию киберинцидентам (USOM), была ликвидирована кибершпионская сеть. Сообщается, что в ходе операции задержаны 11 человек.

Согласно разведывательной информации, полученной MIT, выяснилось, что сеть, имеющая связи за рубежом, продавала террористам личные данные, похищенные из различных стран. Долгое время за сетью велось наблюдение, в результате которого стало известно, что шпионы особенно активно торговали критически важной для террористических группировок информацией.