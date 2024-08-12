В клиниках Баку бесплатно: путем подключения сердца к аппарату искусственного кровообращения

Как сообщили haqqin.az в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию, в 2021-2023 годах за счет средств обязательного медицинского страхования было проведено 8153 операции аортокоронарного шунтирования. Из них 861 проведена в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, и государственных медицинских учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения, а 7292 - в частных медицинских учреждениях, заключивших договор с Государственным агентством обязательного медицинского страхования, и медицинских учреждениях, подведомственных соответствующим государственным органам.

Одним из наиболее эффективных методов лечения ишемической болезни сердца является аортокоронарное шунтирование. При ОМС эту операцию выполняют как на работающем сердце, так и традиционным методом - путем подключения сердца к аппарату искусственного кровообращения.

Диагноз ишемической болезни сердца ставится на основании эхокардиографии (ЭхоКГ), электрокардиографии (ЭКГ), суточного мониторинга сердца по холтеру, тредмил-теста, лабораторных исследований (определение тропонинов), коронароангиографии и прочих исследований. Отметим, что назначаемые перед операцией инструментальные и лабораторные исследования, в том числе общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ВИЧ, на гепатиты В и С, сифилис, ЭхоКГ, ЭКГ, УЗИ, рентгенологические исследования проводятся бесплатно за счет обязательного медицинского страхования.

Во время операции, проводимой на работающем сердце, деятельность сердца и легких не останавливается, система кровообращения свободно функционирует. Основное преимущество данного хирургического метода состоит в том, что он снижает риск таких осложнений после операции, как эмболия сосудов головного мозга, отек легких, гипоксия жизненно важных органов. Кроме того, нет необходимости в переливании крови из-за низкой кровопотери во время операции.

Во время операции, выполняемой на аппарате искусственного кровообращения, деятельность сердца временно прекращается. Насосную функцию сердца выполняет сердечно-легочный аппарат. В наше время, принимая во внимание меры предосторожности, последствия некоторых возможных рисков этого метода для пациента сводятся к минимуму.

В ходе аортокоронарного шунтирования между аортой и коронарной артерией устанавливают мостовой шунт в обход места сужения. Для шунтирования вену, взятую из нижних конечностей пациента, артерию, взятую из верхней конечности и области грудной клетки, шунтируют в коронарные артерии сердца и восстанавливают питание сердца. Следует отметить, что удаление артерий и вен, используемых при шунтировании, также покрывается обязательным медицинским страхованием.

Реанимация после операции, пребывание в стационаре и используемые при этом лекарства и медицинские расходные входят в обеспечение обязательного медицинского страхования. Кроме этого, назначенные во время пребывания в стационаре лабораторные и инструментальные исследования, манипуляции, гистопатологические, цитопатологические исследования, кровь или компоненты крови также покрываются обязательным медицинским страхованием. Также по обязательному медицинскому страхованию предоставляется бесплатное питание пациентам и лицам, сопровождающим детей в возрасте до 12 лет.

Аортокоронарное шунтирование проводится по направлению за счет обязательного медицинского страхования в Yeni Klinika, Центральной больнице нефтяников, Научно-хирургическом центре им. М.А.Топчубашова, Лянкяранской и Ширванской центральных районных больницах, а также в договорных медицинских учреждениях Государственного агентства обязательного медицинского страхования.

Для информации сообщаем, что ишемическая болезнь сердца - это патологическое состояние, характеризующееся нарушением проводящей способности артерий, снабжающих сердце кислородом и питательными веществами. Люди, страдающие этим заболеванием, часто жалуются на жжение в области груди и спине, одышку при движении. Если вовремя не начать лечение, сосуды полностью закупориваются, и возникает инфаркт миокарда. Для предотвращения инфаркта миокарда врачом подбирается подходящий метод лечения. Одним из хирургических методов лечения заболевания является аортокоронарное шунтирование.