Командир «Ахмата» о плененных чеченцах: Это не наши...

«Мы в курсе, что в начале, когда вы [ВСУ] заходили [в Курскую область], вы взяли в плен трех бойцов «Ахмат-Чечня». Мы их видели, мы это признаем. Но когда вы говорите, что активно берете в плен бойцов спецназа «Ахмат»… Извините меня, у вас нет ни одного бойца спецназа «Ахмат». …Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Для чеченца нет ничего позорней, чем попасть в плен. …Эти три бойца из подразделения «Ахмат-Чечня», мы знаем их фамилии. …Ни один мой боец к вам в плен не попадал. А если попал — покажите его лицо и назовите его позывной», — говорит Алаудинов на видео.

11 августа проект Минобороны Украины и Главного управления разведки ведомства «Хочу жить» опубликовал видео, на котором, как утверждается, сняты несколько десятков пленных. Трое из них говорят, что они из Грозного. Один пленный говорит, что служит в спецназе «Ахмат».