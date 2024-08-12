Заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с находящейся в Баку турецкой делегацией во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халуком Гёргюном.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минобороны, на встрече с участием посла Турции в Азербайджане Джахита Багджи и руководства ведущих военно-промышленных компаний Турции были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита в Азербайджан турецкая делегация встретилась с заместителем министра обороны - исполняющим обязанности командующего Военно-воздушными силами генерал-лейтенантом Намиком Исламзаде.