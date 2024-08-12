Глава Палестины предупредил об ответе Ирана

Иран может принять решение об ответе Израилю на убийство лидера движения ХАМАС Исмаила Хании в ближайшие часы, Палестина не хочет войны. Об этом заявил глава Палестинской администрации Махмуд Аббас в интервью ТАСС по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Решение может быть принято в течение ближайших дней или даже ближайших нескольких часов, - сказал Аббас. - Во-первых, мы как палестинцы против войны. Мы 7 октября официально заявили, что мы против войны и против убийства мирных жителей, женщин, детей. Мы не можем пока предвидеть, что произойдет, но мы можем надеяться на то, что не произойдет эскалации, не будет войны, последствия которой сложно оценить».