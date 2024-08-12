Израиль следит за событиями в Тегеране

Израиль в свете роста напряженности на Ближнем Востоке внимательно отслеживает последние события в Ливане и Иране, готов к любым сценариям, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант. Об этом передает издание The Times of Israel.

«Я знаю о напряженности и о том, какое огромное бремя возложено на граждан Израиля. Мы следим за тем, что происходит в Бейруте, Тегеране и других местах», - сказал министр во время поездки на базу военной разведки на севере Израиля.

«Мы занимаемся как устранением угроз, так и подготовкой к любым возможным вариантам, чтобы иметь возможность атаковать там, где решим», - добавил Галант.