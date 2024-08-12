Лига чемпионов: «Карабах» забил, но проигрывает в Болгарии обновлено 22:23
На 21-й минуте итальянский арбитр назначил пенальти в ворота «Карабаха».
Голкипер Фабиян Бунтич нанес удар сопернику.
На 23-й минуте все тот же Дуа реализовал 11-метровый удар и сделал счет 2:1 в пользу хозяев.
*** 22:18
На 13-й минуте «Лудогорец» сравнивает счет.
Квадво Дуа головой отправил мяч в ворота азербайджанской команды.
*** 22:07
На 7-й минуте «Карабах» открывает счет!
Жуниньо обокрал защитника Вердона, убежал один на один с вратарем и хладнокровно отправил мяч в ворота. 1:0!
*** 22:00
Матч «Лудогорец» - «Карабах» начался.
*** 21:30
Стартовые составы команд
«Лудогорец»: Хендрик Бонманн, Оливье Вердон, Диниш Алмейда, Сон, Антон Недялков, Ларос Дуарте, Якуб Петровски, Педро Наресси, Рик, Руан Секо, Квадво Дуа.
«Карабах»: Фабиян Бунтич, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Яссин Бензиа, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Жуниньо.
*** 21:04
Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в болгарском городе Разград начнется ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами «Лудогорец» и «Карабах».
Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Италии во главе с Симоне Соцца.
Неделю назад в Баку «Карабах» проиграл со счетом 1:2.
Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с загребским «Динамо». Проигравший отправится в Лигу Европы, где в раунде плей-офф встретится с победителем пары «Петрокуб» (Молдова) – «Нью Сейнтс» (Уэльс).