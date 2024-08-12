На 21-й минуте итальянский арбитр назначил пенальти в ворота «Карабаха».

Голкипер Фабиян Бунтич нанес удар сопернику.

На 23-й минуте все тот же Дуа реализовал 11-метровый удар и сделал счет 2:1 в пользу хозяев.

*** 22:18

На 13-й минуте «Лудогорец» сравнивает счет.

Квадво Дуа головой отправил мяч в ворота азербайджанской команды.

*** 22:07

На 7-й минуте «Карабах» открывает счет!

Жуниньо обокрал защитника Вердона, убежал один на один с вратарем и хладнокровно отправил мяч в ворота. 1:0!

*** 22:00

Матч «Лудогорец» - «Карабах» начался.

*** 21:30



Стартовые составы команд

«Лудогорец»: Хендрик Бонманн, Оливье Вердон, Диниш Алмейда, Сон, Антон Недялков, Ларос Дуарте, Якуб Петровски, Педро Наресси, Рик, Руан Секо, Квадво Дуа.

«Карабах»: Фабиян Бунтич, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Яссин Бензиа, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Жуниньо.

*** 21:04

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в болгарском городе Разград начнется ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между командами «Лудогорец» и «Карабах».