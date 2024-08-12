Кулеба рассказал Боррелю о боях в Курской области

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 13 августа, провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом Кулеба написал в X.

По словам главы МИД Украины, в разговоре с Боррелем он сосредоточился на шагах, «направленных на расширение сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставок вооружений».

«Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», – добавил министр, не вдаваясь в подробности.