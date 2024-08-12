Польша закупит у США почти сотню вертолетов Apache

Польша подписала контракт с Соединенными Штатами на закупку 96 современных вертолетов Apache. Об этом сообщает Министерство обороны Польши в соцсети X.

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт с американским правительством на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache вместе с пакетом материально-технического и учебного обеспечения, а также боеприпасов и запасных частей. Общая стоимость заключенного контракта составляет 10 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Польша заключила соглашение с США на закупку ракет. Сумма контракта составляет 850 млн долларов.