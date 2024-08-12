Реакция США на операцию ВСУ в Курской области

Пресс-секретарь Пентагона Патрик заявил на брифинге журналистам, что украинские власти не предупреждали заблаговременно администрацию США об операции ВСУ в Курской области. «Нет, они [Киев] не информировали нас заранее. Да, мы проводим консультации, обсуждаем с ними», - сообщил Райдер.

Официальный представитель Пентагона добавил, что США поддерживают с Украиной «контакт, когда у нас будет больше информации, мы, конечно, ее предоставим».

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге сообщил, что администрация США не была вовлечена в вопросы планирования и подготовки операции ВСУ Вооруженных в Курской области. «Я просто хочу повторить слова других представителей администрации [США] о том, что мы не были вовлечены ни в какие аспекты, планирование или подготовку этой операции [ВСУ в Курской области]. Я позволю украинским военнослужащим самим рассказать о своих собственных операциях, но наша роль и то, на чем мы сосредоточены, - это поддержка Украины в ее способности защитить себя», - сказал Пател.