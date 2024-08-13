Украинские боевики могут прорваться в Москву?

Власти Москвы усилили меры безопасности в городе и подготовили резервы из сотрудников полиции и Росгвардии из-за возможной угрозы проникновения украинских диверсионных групп в московский регион, пишут российские издания.

По словам информированных источников Baza, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием, в городе ведется постоянный мониторинг угроз. В первом и втором спецполках сформированы резервы.

Согласно особому распоряжению, новых сотрудников можно ставить на дежурство только вместе с опытными, так оперативники спецполка с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС. Усилена охрана в центре города и вокруг Кремля.

Дополнительно сотрудники спецполка и ОМОНа ежедневно находятся в резерве на своей базе на случай необходимости оперативного выезда и быстрого реагирования.