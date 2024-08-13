Военные учения Ирана у Астары

Военно-морские силы Ирана во вторник приступили к учениям в провинции Гилян в районе города Астара на берегу Каспийского моря, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Заместитель главы области Астара Хамид Мусави заявил, что цель учений - подготовить, насколько возможно, «оборонительные силы» этого вида войск. Он призвал жителей не беспокоиться из-за звуков взрывов, которые будут сопровождать тренировки ВМС.

Телеканал напоминает, что это уже вторые учения в Иране, о которых стало известно за последние три дня. Так, в минувшее воскресенье стартовали маневры Корпуса стражей исламской революции в провинции Керманшах около границы с Ираком.