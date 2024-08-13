В Баку арестован руководитель сайта

В Баку сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя сайта, подозреваемого в совершении мошенничества с использованием доверия граждан.

В пресс-службе МВД сообщили haqqin.az, что в ходе разбирательства было установлено, что основатель новостного портала Az24saat.org Вугар Гурдганлы, давая различные обещания отдельным гражданам и злоупотребляя их доверием, мошенническим путем присвоил более ста тысяч манатов.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве УК Азербайджана, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.