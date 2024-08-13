Три страны пошли на мафию

Бразилия, Италия и Швейцария провели совместную операцию по борьбе с мафией, в ходе которой был арестован один человек и заморожены €50 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст), оказавшего поддержку правоохранительным органам трех стран.

Расследование, продолжавшееся более двух лет, выявило мафиозную семью из Палермо, которая занималась различной преступной деятельностью, в том числе вымогательством, отмыванием денег и незаконной транспортировкой ценностей, и сотрудничала с другими организованными преступными группировками.

«Скоординированная операция была проведена 13 августа при поддержке Евроюста в Италии, Швейцарии и Бразилии, - отметили в организации. - В Италии был проведен обыск на 21 объекте, в том числе в домах членов мафиозной семьи и офисах их компаний. В Бразилии был арестован подозреваемый, а также заморожены финансовые активы на сумму €50 млн. В Швейцарии был проведен обыск в доме итальянского бизнесмена».

Для прикрытия своей деятельности злоумышленники действовали через сеть подставных лиц и фиктивных компаний, занятых в том числе в отельном бизнесе, строительстве и сфере недвижимости. Как отметили в Евроюсте, в общей сложности активы семьи оцениваются более чем в €500 млн.