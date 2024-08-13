Президент Финляндии поддержал операцию Украины в Курской области
Президент Финляндии Александер Стубб прокомментировал операцию украинских военных в Курской области. По его словам, таким образом Украина осуществляет свое право по защите территории.
Отвечая на вопросы журналистов во время визита на Аландские острова, Стубб заявил, что Украина «имеет полное право атаковать Курскую область», когда Россия «постоянно бомбит Киев». Слова финского президента приводит местный сайт Yle.
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