Госдеп дал добро

Госдепартамент одобрил возможную продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на $18,82 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского Министерства обороны (отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам).

Согласно документу, Израиль ранее направил США запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации имеющихся у него истребителей F-15I, а также двигателей, радаров, пусковых установок и другого оборудования. Ожидается, что поставки самолетов и оборудования в рамках одобренной сделки начнутся в 2029 году.