Призывников из Мурманской области готовят к переброске под Курск, куда вошли Вооруженные силы Украины (ВСУ), рассказали «Агентству» родители солдат.

«Сейчас в воинской части идет подготовка срочников к поездке в командировку в Курскую область. Созданы курские батальоны. Данную информацию нам подтвердило командование на присяге 3 августа. В Курской области идут боевые действия и есть угроза жизни наших сыновей…» — говорится в заявлении родителей.

Речь идет о призывниках 80-й мотострелковой дивизии в Мурманской области. Ранее матери других солдат срочной службы обращались к главе государства с призывом вывести их сыновей из Курской области.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что Россия вывела из захваченной части юга Украины часть своих войск. «Россия передислоцировала некоторые свои подразделения из Запорожской и Херсонской областей на юге Украины», - сказал Лиховой.

В то же время он отметил, что речь идет об относительно небольшом количестве подразделений. Лиховой сказал, что россияне накопили большое количество личного состава, в частности в Запорожской области. А в ночь отвода части своих сил россияне провели несколько атак в Херсонской области.