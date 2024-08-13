Россия перебрасывает войска в Курск обновлено 01:25
Призывников из Мурманской области готовят к переброске под Курск, куда вошли Вооруженные силы Украины (ВСУ), рассказали «Агентству» родители солдат.
«Сейчас в воинской части идет подготовка срочников к поездке в командировку в Курскую область. Созданы курские батальоны. Данную информацию нам подтвердило командование на присяге 3 августа. В Курской области идут боевые действия и есть угроза жизни наших сыновей…» — говорится в заявлении родителей.
Речь идет о призывниках 80-й мотострелковой дивизии в Мурманской области. Ранее матери других солдат срочной службы обращались к главе государства с призывом вывести их сыновей из Курской области.
Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что Россия вывела из захваченной части юга Украины часть своих войск. «Россия передислоцировала некоторые свои подразделения из Запорожской и Херсонской областей на юге Украины», - сказал Лиховой.
В то же время он отметил, что речь идет об относительно небольшом количестве подразделений. Лиховой сказал, что россияне накопили большое количество личного состава, в частности в Запорожской области. А в ночь отвода части своих сил россияне провели несколько атак в Херсонской области.
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На фоне боев в Курской области Россия направила в регион своих военных из Калининградской области. Об этом сказал министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
«Мы сейчас видим, как россияне передислоцируют свои войска из Калининграда в Курск. И я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им нужно выводить войска из Калининграда. Мы даже называем это демилитаризацией Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных», - сказал министр.
По словам чиновника, Украина показала, что может достигать важных вещей, и операция в Курской области - хороший ход, а также абсолютно новая страница.