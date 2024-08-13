Байден о «дилемме Путина»

Байден сказал, что ему докладывают о ситуации в Курской области «каждые четыре-пять часов». Наступление украинских войск ставит президента РФ Владимира Путина перед «настоящей дилеммой», заявил глава Белого дома.

«Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я могу сказать об этом, пока оно активно», — сказал Байден журналистам в Новом Орлеане.

Это первый официальный комментарий главы США о прорыве ВСУ на российскую территорию.

По утверждению властей Украины, ВСУ контролируют уже 74 населенных пункта в Курской области. При этом украинские дипломаты заявляют, что Киев не заинтересован в завоевании российских территорий, а хочет только обезопасить от российских обстрелов из Курской области жителей приграничной Сумской области Украины.