«Карабах» - первый азербайджанский клуб, забивший 7 голов в еврокубках
Разгромная победа «Карабаха» над «Лудогорецом» со счетом 7:2 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов стала знаменательной для азербайджанского футбола.
Впервые наш футбольный клуб забил в еврокубках семь голов за одну игру!
Побит рекорд «Нефтчи», которому удалось поразить ворота соперников шесть раз. «Нефтчи» это сделал в Лиге Европы сезона 2019/20, обыграв в Баку молдавскую «Сперанцу» - 6:0.
В выездных матчах еврокубков до «Карабаха» азербайджанская команда лишь раз выигрывала с разницей в пять мячей. В сезоне 2012/13 это сделал бакинский «Интер», победивший в гостях эстонский «Транс» - 5:0.