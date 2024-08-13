Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 01:28

Мигрантам, прибывающим в Россию на заработки из бывших советских республик, отныне запрещено более чем в тридцати регионах РФ работать водителями такси, в общественном транспорте, а также в сферах общественного питания и пищевой промышленности. Это далеко не полный перечень отраслей российской экономики, в которых введен запрет на трудовую деятельность мигрантов. Им также запрещено продавать табак, табачные изделия, алкогольные напитки, они не могут занимать должности в дошкольных образовательных учреждениях. Все эти запреты применяются на основании закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которому право решать, в каких именно сферах мигрантам запрещено работать, предоставляется субъектам федерации.

На сегодняшний день треть регионов России уже запретила мигрантам работать в десятках отраслей. Основной аргумент, используемый при введении запретов – мигранты не могут быть задействованы на работах, требующих непосредственного контакта с другими людьми (то есть, с россиянами), включая детей. Правительство РФ установило также квоты для компаний, ограничив количество мигрантов, которых они могут нанимать, объясняя это необходимостью регулировать конкуренцию на российском рынке труда и предотвращать конфликты, возникающие на этнической почве. Напомним, что российское законодательство против мигрантов начало ужесточаться сразу после теракта, совершенного в концертном зале Crocus City в Москве в марте этого года таджикскими мигрантами. В частности, уже вступил в силу закон, позволяющий депортировать мигрантов из России без решения суда, а всего лишь по приказу полиции. Кроме того, для мигрантов, проявляющих неуважение к российским законам и обществу, установлен особый статус режима ссылки – лица с этим статусом отныне не могут покидать место проживания без разрешения, не имеют права управлять транспортными средствами, а также осуществлять любые сделки, связанные с куплей или продажей.

«Парламентская газета», являющаяся органом Государственной Думы РФ, пишет, что перечисленным выше запреты и ограничения не ограничиваются. В настоящее время депутаты и эксперты работают над дальнейшим ужесточением ограничений в отношении мигрантов. Их основной принцип заключается в том, что мигранты должны работать в России только в действительно необходимых сферах. Отметим, что значительная часть мигрантов из бывших советских республик, особенно, из республик Средней Азии, зарабатывала в России деньги для своих семей, будучи занятыми, в основном, на «черных» работах. То есть, в качестве таксистов, включая нелегальные пассажироперевозки, поваров, уборщиков и официантов в заведениях общепита, рабочих на предприятиях пищевой промышленности, а также выполняющих «черную» работу в крупных сетях супермаркетов, включая работу на строительных объектах, продавцами в мелких торговых киосках, уборщиками улиц и т.д. Но отныне работать в большинстве этих сфер мигранты уже не смогут, а потому будут вынуждены покинуть Россию, поскольку для работы в разрешенных сферах требуется квалификация и хорошее владение русским языком. Влияние этих запретов на положение мигрантов из Азербайджана пока неизвестно, поскольку основные виды деятельности наших соотечественников в России связаны с торговлей и сопутствующими сферами. Среди регионов России, ограничивающих выдачу патентов на работу для мигрантов, своеобразным «рекордсменом» является Краснодарский край. Там запрет на работу иностранцев по патентам касается 85 видов экономической деятельности, в том числе, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, торговли, производства машин и оборудования.

В Новосибирской области и в Крыму мигранты не смогут заниматься образовательной деятельностью, производством пищевых продуктов, рыболовством, оптовой торговлей — всего 35 видами деятельности. В марте 2024 года трудовым мигрантам запретили работать в общественном транспорте и в такси на территории Воронежской области, а Тульская область с начала этого года ввела запреты в сфере такси и общепита. В качестве обоснования, главы регионов чаще всего указывают «трудоустройство в приоритетном порядке российских граждан» и «обеспечение национальной безопасности за счет уменьшения зависимости отраслей экономики региона от мигрантов». Отметим, что после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, запрет на труд мигрантов ввели сразу несколько регионов. В профсоюзе трудящихся-мигрантов России корреспонденту «Парламентской газеты» сказали, что не располагают информацией о том, как вводимые запреты влияют на местный рынок труда. Но при этом отметили, что жалоб на сей счет не получали. Нет также данных о том, что гастарбайтеры массово покидают регионы, в которых действуют запреты. «Губернаторы наделены правом вводить ограничения, и когда они этим правом пользуются, то наверняка просчитывают экономические и социальные последствия, - сказал председатель профсоюза Ренат Каримов. - Запрет действует также в отношении работы по патенту - едва ли не единственный сегодня способ трудиться в России легально. Получить разрешение на временное проживание очень трудно. При этом норма не касается граждан стран ЕАЭС — Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. Возможно, некоторые пассажиры такси испытывают дискомфорт, когда к ним приезжает водитель узбек или таджик, но запретить возить людей киргизам губернаторы пока не могут».

По мнению главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, введение лимитов — это правильный шаг, и лимиты эти должны пересматриваться с учетом текущей ситуации. По его словам, в ряде сфер запреты могут быть ужесточены. Те же пассажирские перевозки и торговлю, если там сформируется конкурентный уровень зарплат, могут полностью оставить за россиянами. «Постепенно мы должны прийти к формуле «миграция по запросу» и привлекать только действительно востребованных специалистов», — заключил Нилов. Такой подход разделяет и заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Александр Холодов. «Сокращение сфер, где могут работать мигранты, вряд ли приведет к их массовому отъезду, но будет способствовать переходу в отрасли, где гастарбайтеры действительно нужны России, - отметил он. - Что же касается таксистов, то и сейчас в регионах, где нет запрета, возить людей могут только те иностранцы, которые получили права в РФ». «Сегодня на рассмотрении Госдумы находятся 22 законопроекта о регулировании контроля за миграцией, об определении правового положения иностранцев», - сказал спикер палаты Вячеслав Володин, подводя итоги весенней сессии. Депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс таким обстоятельством, отягчающим наказание, как преступления, совершенные нелегальными мигрантами. К числу особо тяжких преступлений, за которые может быть установлена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, в Госдуме хотят отнести также организацию незаконной миграции. При этом у таких преступников предложено конфисковывать имущество. Одним из активных лоббистов ужесточения законодательства в отношении мигрантов является председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступивший в последнее время с рядом жестких заявлений по поводу мигрантов. Недавно он отправил письмо в Татарстан, регион с наибольшим притоком мигрантов, призывая местные власти запретить использование труда мигрантов в таких сферах, как пассажирские перевозки, такси, доставка продуктов, сфера продаж, работа в общепите и гостиничном бизнесе.