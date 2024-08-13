Чего ожидает Байден от сделки Израиля и ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что ожидает иранского отказа от нанесения удара по Израилю в ответ на гибель лидера ХАМАС Исмаила Хании, если Израиль и палестинская группировка договорятся о прекращении огня.

«Это мое ожидание», — сказал глава американского государства, отвечая на соответствующий вопрос, передает The Times of Israel.

Переговоры должны пройти в четверг, 15 августа, при посредничестве США, Египта и Катара. Однако пока ХАМАС отказался присутствовать, хотя, по данным CNN, хочет заключить сделку. Израиль согласился направить делегацию.

Байден отметил, что достижение соглашения «становится все труднее», но добавил, что «не сдается». «Посмотрим, что предпримет Иран. Посмотрим, что произойдет», — сказал он.