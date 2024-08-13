Подробности атаки на американских военных

Удар по военному объекту в Сирии 9 августа, при котором пострадали несколько американских военных, нанесли поддерживаемые Ираном формирования, сообщает Министерство обороны США.

«Согласно нашим оценкам, это сделали поддерживаемые Ираном вооруженные формирования, но мы все еще выясняем подробности, касающиеся этого», - сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

Ранее сообщалось, что несколько военнослужащих США и международной коалиции во главе с Вашингтоном были вынуждены обратиться за медицинской помощью после атаки с применением беспилотника на военный объект в Сирии 9 августа. Райдер уточнил на брифинге, что речь идет о восьми военных. У них черепно-мозговые травмы. Кроме того, им была оказана медицинская помощь в связи с отравлением дымом. Трое из восьми уже вернулись к несению службы, пояснил представитель Пентагона.