Гурбан Гурбанов о разгроме в Болгарии и предстоящих матчах с «Динамо»

«Поздравляю своих футболистов! Даже когда мы проигрывали, я получал удовольствие от игры, - говорит Гурбан Гурбанов. - Мы и в Баку видели силу этой команды. У «Лудогореца» неприятная для нас манера игры. Мы должны были им противодействовать. Вышли вперед, но на пустом месте пропустили со стандартных положений два мяча. Возможно, были невнимательны при контратаках соперника. Однако постепенно смогли прибрать игру к рукам. Перед матчем говорили с футболистами, что в этой встрече очень важно до последнего быть хладнокровными. В первые минуты чувствовалось волнение, но затем взяли ситуацию под контроль.

Я и после поражения со счетом 1:2 в Баку сказал игрокам, что у нас такое уже бывало. Нужно будет терпеть в Болгарии. Возможно, не 90, а 120 минут. Сказал, что психологически должны быть к этому готовы.

Футболисты заслуживают только самых лестных слов. Поздравляю их, поздравляю наших болельщиков и весь Азербайджан!

Такие игры помогают футболистам и клубу расти. После таких матчей болельщики еще сильнее любят футбол. Меня радует, когда болельщики испытывают выброс адреналина. Это был триллер! Это действительно был мой «Карабах», «Карабах» Азербайджана! Поздравляю!

Впереди матчи с загребским «Динамо», но у меня нет никакой информации о сопернике, потому что все мысли были связаны с «Лудогорецом». «Динамо» начинает борьбу в Лиге чемпионов с плей-офф. Очень опытная команда. У нас будет время, чтобы хорошо изучить хорватский клуб.

С каждым этапом соперники все сильнее и опытнее, играющие в более скоростной футбол. Мы должны быть к этому готовы. Надо поскорее забыть радость победы над «Лудогорецом» и постараться как можно лучше подготовиться. Опыт у нас есть. Мы уже в который раз будем играть в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, есть травмированные. Это может стать проблемой, потому что в таких играх очень важна ротация. Но верю, что футболисты восстановятся к играм с «Динамо». Очень хотелось бы, чтобы наша команда попала в основную стадию Лиги чемпионов. Мы очень много усилий вложили, проделали большую работу. Постараемся и дальше радовать болельщиков».