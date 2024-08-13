Эльяс Шафиев, собкор 02:21

В рамках своей Глобальной инициативы по безопасности, Китай создает правовую основу для предоставления военной помощи государствам Центральной Азии. В статье, опубликованной на сайте Института мира США, говорится, что инициатива Пекина может еще больше повысить геополитическое напряжение в регионе и привести к изменению баланса сил. Как отмечает автор статьи, доктор философии Аббос Бобохонов, возглавляющий в Институте перспективных международных исследований при Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте программу по изучению Китая, КНР уже не первое десятилетие проявляет интерес к Центральной Азии. Однако январские события в Казахстане в начале 2022 года показали, что участие Китая в обеспечении региональной безопасности носит ограниченный характер.

Хотя Пекин предложил тогда помощь Астане, президент Токаев не смог официально принять ее в силу отсутствия правовых механизмов, существующих между странами Центральной Азии, входящими в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ), и Россией. «За последние годы Пекин пересматривает концептуальные рамки своей внешней политики, уделяя особое внимание повышению роли в глобальном управлении, - пишет Аббос Бобохонов. – Стремясь превратить КНР в ведущую державу мира, Си Цзиньпин выдвинул ряд новых инициатив, включая Глобальную инициативу безопасности (GSI), как способ создания новых форматов сотрудничества между Китаем и странами инициативы «Один пояс, один путь» (BRI) и Глобального Юга. С точки зрения Китая, Центральная Азия, как соседний регион, будет играть ключевую роль в его новых глобальных инициативах и способствовать усилиям Пекина по созданию безопасной и мирной обстановки вдоль своих границ. Учитывая же растущий интерес к Центральной Азии со стороны крупных держав, Китай стремится укрепить свои позиции в регионе, где он уже поддерживает прочные экономические и технологические связи и демонстрирует готовность к расширению сотрудничества, особенно, в вопросах безопасности». Бобохонов отмечает, что в ходе первого саммита Китай-Центральная Азия, состоявшемся в мае 2023 года в Сиане, председатель Си Цзиньпин предложил институционализировать отношения между Китаем и Центральной Азией, что придало бы дополнительный импульс расширению сотрудничества в правоохранительной сфере.

Глобальная инициатива по безопасности (GSI) была подробно отражена в итоговой Сианьской декларации саммита, а также в документах двусторонних встреч между Китаем и государствами Центральной Азии, которые получили поддержку всех президентов стран региона. Это был первый случай в истории двустороннего взаимодействия Китая с регионом, когда Пекин открыто заявил о своей готовности гарантировать безопасность Центральной Азии. Таким образом, это можно рассматривать как «месседж» Китая международному сообществу о том, что отныне сфера его интересов в регионе распространяется и на вопросы безопасности. «Кроме того, - пишет узбекский аналитик, - за последние годы Китай демонстрирует беспрецедентную военную и дипломатическую активность в отношении Центральной Азии. Только в апреле и мае 2024 года четыре высокопоставленных чиновника КНР посетили страны Центральной Азии, обсуждая с региональными лидерами, в первую очередь, вопросы сотрудничества в сфере безопасности. В то же время, состоялся ряд консультативных встреч между правоохранительными органами стран Центральной Азии и Китая. Также растет интерес Китая к установлению постоянного канала взаимодействия в сфере безопасности и обороны со странами Центральной Азии. До GSI Китай часто отстаивал свои интересы в Центральной Азии посредством ШОС. Однако вступление Индии в ШОС в качестве противовеса КНР подорвало китайские усилия в сфере безопасности. Ранее, помимо ШОС, Китай также полагался на военное присутствие России в регионе. Но война в Украине ослабила Москву, потребляя значительные ресурсы и уменьшая ее возможности». Как пишет автор, после вывода войск США из Афганистана и возвращения Талибана к власти в Кабуле, Китай уделяет особое внимание развитию связей с государствами Центральной Азии для решения афганской проблемы – как известно, китайский регион Синьцзян граничит с Афганистаном и сталкивается с проблемой сепаратизма среди этнических меньшинств.