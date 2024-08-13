Американцы ждут «первого шага» Грузии

США считают, что Грузия первой сделает конкретные шаги и подготовит предложения для нормализации двусторонних отношений. Об этом заявило американское посольство в Тбилиси по итогам поездки сенатора Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и конгрессмена Майка Тернера (республиканец от штата Огайо).

«Вопросом обсуждений на встречах было то, что США хотят хороших отношений с Грузией, и для нормализации отношений первый шаг должно сделать правительство Грузии. Мы ждем от них предложений», - говорится в заявлении.

По данным посольства, американские законодатели не обсуждали с официальными представителями правительства Грузии судьбу экс-президента Михаила Саакашвили.

12 августа премьер-министр Ираклий Кобахидзе 12 августа заявил, что власти Грузии предприняли ряд шагов для нормализации и перезагрузки отношений с США и ждут того же от Вашингтона.