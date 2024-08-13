Даты и время матчей между «Карабахом» и загребским «Динамо» в плей-офф Лиги чемпионов

По сообщению хорватского клуба, первая игра состоится в Загребе 20 августа и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Ответная встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова пройдет 28 августа в 20:45.

Победитель получит право сыграть в основной стадии новой Лиги чемпионов, где 36 клубов проведут по восемь матчей с разными соперниками – четыре дома и четыре в гостях. Лучшие восемь команд по итогам восьми туров выйдут напрямую в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах.