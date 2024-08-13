Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 02:46

Долгожданное интервью Дональда Трампа Элону Маску в социальной сети X (бывшее Twitter), принадлежащее основат!елю Tesla задержалось на 40 минут из-за технических трудностей. Маск поспешил объявить, что оно было вызвано DDOS и могло быть следствием очередного вторжения иранских хакеров в американское киберпространство. Ох уж эти вредоносные иранцы! Интервью продолжалось два часа, и было наполнено обычными для Трампа конспирологическими теориями, искажением очевидных фактов и резкими нападками на политических противников. Маск со всем этим соглашался. Даже с тем, что как заявил Трамп, в случае его поражения на выборах в Америку вторгнутся 60 миллионов нелегальных иммигрантов. И, уж, конечно, полное согласие олигарха вызвали обвинения Трампа в адрес президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в том, что их политика расходов привела к огромной инфляции. Это не соответствует реальности — на самом деле инфляция в последние месяцы пошла вниз. Также оба согласились, что потепление климата представляет наименьшую угрозу, чем «ядерное потепление». Непонятно, однако, какое отношении имеет ядерная угроза к глобальному изменению климата.

В 2016 году Трампу не удалось бы победить на выборах, если бы он в ежедневном режиме не обращался к Twitter. После его подстрекательства к бунту, закончившееся захватом Капитолия 6 января 2021 года доступ в эту социальную сеть был для него закрыт. В прошлом году Маск, купивший Twitter и давший ему другое имя, вновь открыл двери сети для Трампа и его безграничных фантазий. Это было большим подарком для экс-президента. Под зонтиком социальной сети своего друга он обрел полную свободу распространять свою альтернативную реальность, до которой охочи миллионы его сторонников. В традиционных и респектабельных СМИ, большинство из которых негативно относятся к нарративу Трампа, таких возможностей у него нет. Маск говорит, что интервью Трампа слушали 1.3 миллиона человек, а в последующие дни он рассчитывает, что это сделают около 100 миллионов американцев. Однако непонятно, какое впечатление окажут на них измышления экс-президента, который очень часто не мог четко сформулировать свои мысли и шепелявил что-то совершенно невнятное. Возраст, с которым ничего не поделаешь — Трамп оказался в положении Джо Байдена, который к облегчению своей партии вовремя сошел с дистанции. Споксмен Трампа Стивен Чанг, как обычно агрессивно отреагировал на комментарии по поводу невнятного изложения своим боссом своих мыслей. «Это, наверное у вас что-то не так со слухом», - сказал он критикам.

Маск совершенно определенно и уже довольно давно поддерживает Трампа и надеется на его победу. Вероятно, им руководят бизнес-интересы, возможно обещанное понижение налогов для крупных предпринимателей. Но есть и нюансы — автомобильная империя Маска состоит из электрокаров, а Трамп просто ненавидит все электрическое - будь то машины или... боевые танки, которых в американской армии не было и нет. Интервью в Х было призвано сбить волну, которую произвела Камала Харрис, резко появившись на политической сцене Америки после отставки Байдена. Трамп вновь назвал Харрис «абсолютно некомпетентной» и обвинил ее в том, что она «либерал из Сан-Франциско», которая в случае своей победы повернет страну налево. Досталось и кандидату в вице-президенты от демократов Тиму Уолцу. И посмотрите, какие аргументы представляет Трамп. Он обвиняет демократа в том, что тот в своем штате разрешил в школьных туалетах для девочек размещать бесплатные средства гигиены при менструации. Вполне возможно, что интервью самому богатому человеку в мире слегка укрепит позиции Дональда Трампа. Но у демократов есть, что противопоставить этому. Их «секретное оружие» называется Тейлор Свифт. «Является ли Тейлор Свифт достаточно крупной фигурой, чтобы повлиять на выборы? —спрашивает Washington Post, и сама же отвечает: «На этих выборах трудно ответить, что она не сможет это сделать». В конце этого месяца десятки тысяч людей из разных стран избирателей собираются провести конференцию в поддержку Камалы Харрис. То же самое планируют провести группы темнокожих женщин Америки и белых мужчин, обиженные напарником Трампа Вэнсом «кошатницы» (их он обвинил в нежелании иметь детей) и даже республиканцы, замеченные в распространении постов с хвальбой в адрес Харрис. Но одна из этих групп может оказать такое влияние на выборы, которые не в состоянии сделать другие. Она называется «Swiftie» и в нее входят миллионы почитателей таланта певицы Тэйлор Свифт.