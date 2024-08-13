Еще одно грозное оружие против Трампа: Тейлор Свифт! наша корреспонденция
Долгожданное интервью Дональда Трампа Элону Маску в социальной сети X (бывшее Twitter), принадлежащее основат!елю Tesla задержалось на 40 минут из-за технических трудностей. Маск поспешил объявить, что оно было вызвано DDOS и могло быть следствием очередного вторжения иранских хакеров в американское киберпространство. Ох уж эти вредоносные иранцы!
Интервью продолжалось два часа, и было наполнено обычными для Трампа конспирологическими теориями, искажением очевидных фактов и резкими нападками на политических противников. Маск со всем этим соглашался. Даже с тем, что как заявил Трамп, в случае его поражения на выборах в Америку вторгнутся 60 миллионов нелегальных иммигрантов. И, уж, конечно, полное согласие олигарха вызвали обвинения Трампа в адрес президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в том, что их политика расходов привела к огромной инфляции. Это не соответствует реальности — на самом деле инфляция в последние месяцы пошла вниз. Также оба согласились, что потепление климата представляет наименьшую угрозу, чем «ядерное потепление». Непонятно, однако, какое отношении имеет ядерная угроза к глобальному изменению климата.
В 2016 году Трампу не удалось бы победить на выборах, если бы он в ежедневном режиме не обращался к Twitter. После его подстрекательства к бунту, закончившееся захватом Капитолия 6 января 2021 года доступ в эту социальную сеть был для него закрыт. В прошлом году Маск, купивший Twitter и давший ему другое имя, вновь открыл двери сети для Трампа и его безграничных фантазий. Это было большим подарком для экс-президента. Под зонтиком социальной сети своего друга он обрел полную свободу распространять свою альтернативную реальность, до которой охочи миллионы его сторонников. В традиционных и респектабельных СМИ, большинство из которых негативно относятся к нарративу Трампа, таких возможностей у него нет.
Маск говорит, что интервью Трампа слушали 1.3 миллиона человек, а в последующие дни он рассчитывает, что это сделают около 100 миллионов американцев. Однако непонятно, какое впечатление окажут на них измышления экс-президента, который очень часто не мог четко сформулировать свои мысли и шепелявил что-то совершенно невнятное. Возраст, с которым ничего не поделаешь — Трамп оказался в положении Джо Байдена, который к облегчению своей партии вовремя сошел с дистанции.
Споксмен Трампа Стивен Чанг, как обычно агрессивно отреагировал на комментарии по поводу невнятного изложения своим боссом своих мыслей. «Это, наверное у вас что-то не так со слухом», - сказал он критикам.
Маск совершенно определенно и уже довольно давно поддерживает Трампа и надеется на его победу. Вероятно, им руководят бизнес-интересы, возможно обещанное понижение налогов для крупных предпринимателей. Но есть и нюансы — автомобильная империя Маска состоит из электрокаров, а Трамп просто ненавидит все электрическое - будь то машины или... боевые танки, которых в американской армии не было и нет.
Интервью в Х было призвано сбить волну, которую произвела Камала Харрис, резко появившись на политической сцене Америки после отставки Байдена. Трамп вновь назвал Харрис «абсолютно некомпетентной» и обвинил ее в том, что она «либерал из Сан-Франциско», которая в случае своей победы повернет страну налево. Досталось и кандидату в вице-президенты от демократов Тиму Уолцу. И посмотрите, какие аргументы представляет Трамп. Он обвиняет демократа в том, что тот в своем штате разрешил в школьных туалетах для девочек размещать бесплатные средства гигиены при менструации.
Вполне возможно, что интервью самому богатому человеку в мире слегка укрепит позиции Дональда Трампа. Но у демократов есть, что противопоставить этому. Их «секретное оружие» называется Тейлор Свифт.
«Является ли Тейлор Свифт достаточно крупной фигурой, чтобы повлиять на выборы? —спрашивает Washington Post, и сама же отвечает: «На этих выборах трудно ответить, что она не сможет это сделать».
В конце этого месяца десятки тысяч людей из разных стран избирателей собираются провести конференцию в поддержку Камалы Харрис. То же самое планируют провести группы темнокожих женщин Америки и белых мужчин, обиженные напарником Трампа Вэнсом «кошатницы» (их он обвинил в нежелании иметь детей) и даже республиканцы, замеченные в распространении постов с хвальбой в адрес Харрис.
Но одна из этих групп может оказать такое влияние на выборы, которые не в состоянии сделать другие. Она называется «Swiftie» и в нее входят миллионы почитателей таланта певицы Тэйлор Свифт.
Ее популярность в США невозможно переоценить. Шесть лет Свифт впервые вступила наряду с музыкальной на политическую сцену Америки, и ее выбор был однозначным в пользу демократов.
В 2020 году певица поддержала Джо Байдена. Сейчас ее фаны создали многочисленную группу в поддержку Харрис. Социологический центр YouGov фиксирует резкий рост популярности Тейлор после 2018 года. В прошлом году 46 процентов были о ней исключительно положительного мнения. В январе 2024 году это число возросло до 54-х. Поисковик Google зафиксировал, что ее имя после начала всемирного тура Eras Tour по десяткам стран мира заняло первое место. Помогает росту популярности певицы ее бойфрэнд Трэвис Келси, звезда американского футбола.
В 2018 году группу почитателей составляли в основном молодые девушки. Но если тогда им было по 13-14 лет, то сейчас они достигли возраста для участия в голосовании.
О влиянии Тэйлор Свифт говорит такой факт. В прошлом году она призвала своих подписчиков в Instagram зарегистрироваться для участия в выборах. Десятки тысяч откликнулись на этот призыв, и это были, прежде всего, молодые люди, которые не слишком интересовались политикой.
Титан технологической мысли Илон Маск, не говоря уже о дряхлом Трампе как бы они ни старались, не смогут сравняться по популярности с Тейлор Свифт. Если она заявит о своей поддержке Камалы Харрис, это окажет серьезнейше влияние на избирательную кампанию. В руках певицы – один из ключей к успеху демократов на ноябрьских выборах.