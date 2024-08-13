Раскрыт план войны России с НАТО: под угрозой и регионы Турции

Согласно 29 секретным файлам, которые получила британская газета Financial Times, карты целей, охватывающие территорию от западного побережья Франции до города Барроу-ин-Фернесс в Англии, были подробно раскрыты на презентации для российских офицеров еще до вторжения в Украину.

Появились документы, утверждающие, что в возможном конфликте с НАТО Россия будет нацеливаться на позиции в глубине Европы с помощью ракет с ядерным оружием. Среди целей также числятся 4 региона Турции.

Эти файлы, подготовленные в период с 2008 по 2014 год, содержат списки целей для ракет, которые могут нести как обычные боеголовки, так и тактическое ядерное оружие. В документах отмечается, что «высокая маневренность» российского флота позволяет ему наносить «внезапные и упреждающие удары» и осуществлять «масштабные ракетные атаки с различных направлений».

Карты, предназначенные скорее для презентации, нежели для оперативного использования, показывают 32 цели НАТО в Европе для российского военно-морского флота, среди которых числятся и 4 региона Турции.

Цели Балтийского флота России сосредоточены главным образом в Норвегии и Германии, включая военно-морскую базу в Бергене, а также радиолокационные станции и объекты специального назначения. Среди целей российского флота также числятся объекты оборонной промышленности, такие как верфь по строительству подводных лодок в Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Великобритании или промышленная зона возле Халла.

На презентации также показано, как доктрина может быть применена в возможных войнах в Черном и Каспийском морях. Отмечается, что 4 объекта в Турции могут стать потенциальными целями Балтийского флота.

Аналитики и военные эксперты, оценивающие наступательные возможности России по всей Европе, заявляют, что, как только российская армия вступит в бой с силами НАТО в таких прифронтовых государствах, как Прибалтика и Польша, все цели на континенте окажутся под угрозой. По оценкам НАТО, страны альянса обладают менее чем пятью процентами от необходимых средств ПВО для защиты восточного фланга от крупномасштабного нападения России.

Президент России Владимир Путин продолжает угрожать европейским союзникам Украины, чтобы предотвратить военную поддержку Киева со стороны Запада. В июле Путин заявил, что Европа окажется беззащитной перед российскими ракетами. Однако с августа украинская армия пытается перейти в контрнаступление, продвигаясь вглубь России.