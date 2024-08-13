11:16

Украинские источники сообщают о двух результативных прилетах на военном аэродроме «Саваслейка», где расположены стратегические бомбардировщики ВКС России «МиГ-31К».

*** 10:13 Украинские дроны ударили по военной авиабазе "Саваслейка" в Нижегородской области, всего сообщается о 10 прилетах.



С авиабазы регулярно взлетают МиГ-31К с аэробаллистическими ракетами "Кинжал", пишут украинские СМИ.



Кроме того, сообщается об атаке БПЛА на Белгородскую, Ростовскую, Воронежскую и Орловскую области. pic.twitter.com/5wuP7Lrvn3 — Newsfeed (@Newsfeed883920) August 14, 2024

*** 03:16 Воронеж подвергся налету украинских дронов, местные источники сообщают о пожаре. Из Курской области в то же время приходят сообщения о ракетном ударе и стрельбе ПВО. Российские телеграм-каналы пишут, что в ходе налета дронов в Воронеже произошел пожар, предположительно, удар нанесен по военному аэродрому «Балтимор» на окраине города.