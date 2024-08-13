Украинцы сообщили о поражении стратегических бомбардировщиков России ОБНОВЛЕНО 11:16
Украинские источники сообщают о двух результативных прилетах на военном аэродроме «Саваслейка», где расположены стратегические бомбардировщики ВКС России «МиГ-31К».
*** 10:13
Украинские дроны ударили по военной авиабазе "Саваслейка" в Нижегородской области, всего сообщается о 10 прилетах.
С авиабазы регулярно взлетают МиГ-31К с аэробаллистическими ракетами "Кинжал", пишут украинские СМИ.
Кроме того, сообщается об атаке БПЛА на Белгородскую, Ростовскую, Воронежскую и Орловскую области.
August 14, 2024
*** 03:16
Воронеж подвергся налету украинских дронов, местные источники сообщают о пожаре.
Из Курской области в то же время приходят сообщения о ракетном ударе и стрельбе ПВО.
Российские телеграм-каналы пишут, что в ходе налета дронов в Воронеже произошел пожар, предположительно, удар нанесен по военному аэродрому «Балтимор» на окраине города.
Телеграм-каналы сообщают и об атаке дронов и взрывах в Борисоглебске, в 200 километрах на восток от Воронежа. Там, по данным из открытых источников, расположен военный аэродром.
Подробной информации о последствиях налета и его отражения пока нет.
В Курской области объявлена ракетная опасность. «Работает ПВО! Отойдите от окон!» – написал в телеграм-канале врио губернатора области Алексей Смирнов.
Вслед за Курской и Воронежской областями воздушная тревога объявлена и в Липецкой области. Российские телеграм-каналы утверждают, что на область летели «от 10 БПЛА».