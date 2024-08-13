ВСУ стягивают силы и резервы в Сумской области в Краснопольский район, пишут близкие к российским спецслужбам телеграм-каналы.

Украинские военные формируют очередной кулак с большим скоплением тяжелой техники в районе сел Малая Рыбица и Мирополье. Судя по всему, войска будут заходить также через Суджанский и Кореневский районы Курской области.

В самой Курской области в приграничных районах идут непрекращающиеся тяжелые бои. ВСУ с переменным успехом пытаются выйти на рубежи городов Льгов и Рыльск. Последний населенный пункт может быть отрезан на трассе Е98, если военнослужащие ВС РФ не смогут удержать дорогу.

В Белгородской области, скорее всего, будет объявлено ЧС федерального масштаба. В Генштабе всерьез рассматривают возможность перебросить на защиту от возможного вторжения ряд подразделений, задействованных на других участках фронта.