Украина готовит у границы России новый кулак ОБНОВЛЕНО 10:54
ВСУ стягивают силы и резервы в Сумской области в Краснопольский район, пишут близкие к российским спецслужбам телеграм-каналы.
Украинские военные формируют очередной кулак с большим скоплением тяжелой техники в районе сел Малая Рыбица и Мирополье. Судя по всему, войска будут заходить также через Суджанский и Кореневский районы Курской области.
В самой Курской области в приграничных районах идут непрекращающиеся тяжелые бои. ВСУ с переменным успехом пытаются выйти на рубежи городов Льгов и Рыльск. Последний населенный пункт может быть отрезан на трассе Е98, если военнослужащие ВС РФ не смогут удержать дорогу.
В Белгородской области, скорее всего, будет объявлено ЧС федерального масштаба. В Генштабе всерьез рассматривают возможность перебросить на защиту от возможного вторжения ряд подразделений, задействованных на других участках фронта.
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Украинская авиация присоединилась к боям в Курской области, пишет Forbes. В частности, издание отмечает, что украинские войска поразили российский командный пункт в Теткино, в нескольких километрах к северу от линии фронта.
Примечательно, отмечает Forbes, что рейд, очевидно, совершил устаревший Су-27, а не один из недавно поставленных Украине F-16.
«Риск для авиации в районе Курского выступа является значительным. Украинские военные развернули то, что один российский блогер охарактеризовал как значительное количество батарей противовоздушной обороны, а также средств радиоэлектронных помех, которые могут блокировать радиосигналы, а в некоторых случаях даже сбрасывать бомбы со спутниковым наведением», - пишет издание.
Из-за напряженной обстановки в Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня. Планируется объявить режим ЧС федерального уровня, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Тем временем два города Белгородской области подверглись атакам с помощью БПЛА. Повреждена линия газоснабжения. По некоторым данным, ночью в Краснояружском районе была новая попытка прорыва ВСУ.