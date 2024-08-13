Часть Баку останется без газа

В нескольких районах Баку будут перебои в подаче газа.

По сообщению "Азеригаз", в ряде районов города возникнут перебои с подачей газа из-за проводимых ремонтных работ. В частности, коммунальщики обнаружили утечки на магистральных газопроводах в Хазарском и Ясамальском районах, и в настоящее время проводят необходимые работы по их ликвидации.

"В этой связи возникнут временные перерывы в подаче газа в Хазарском районе (новые жилмассивы поселка Мардакян и окрестности станции Гала), а также в Ясамальском (проспект Г. Джавида, ул. А. Алекперова, Ш. Мехтиева, К. Кязымзаде, Р. Мамедова) и Гарадагском (пос. Лoкбатан и Гобу Парк) районах столицы", - отмечается в сообщении.