Иран может атаковать объекты «Моссада»

Военные Ирана могут решить нанести удары по объектам разведслужбы «Моссад» в Тель-Авиве в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и советника лидера «Хезболла» Фуада Шукра, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на собственную оценку ситуации.

«Проведенный нами анализ указывает на то, что наиболее вероятные цели в Тель-Авиве - центры, связанные с израильской разведслужбой «Моссад». Именно она сыграла ключевую роль в убийствах Хании и Шукра», - передает телеканал. Кроме того, он подчеркивает, что «в Тель-Авиве также расположены многочисленные военные объекты, которые тоже могли бы стать целями Ирана».

При этом Press TV отмечает, что не обладает информацией как по поводу планируемого времени нанесения ударов, так и насчет того, как именно они будут нанесены.