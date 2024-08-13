ФРГ выдала первый ордер на арест по делу «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрывам «Северных потоков» . Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit.

В материале говорится, что речь идет о сотруднике школы подводного плавания Владимире, гражданине Украины, который в последнее время проживал в Польше. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

По данным журналистов, прокуратура ФРГ также подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на «Северных потоках». По предварительным данным, эти трое могли быть в экипаже парусной яхты «Андромеда», которая находится в центре внимания немецкого расследования.

В апреле Генеральная прокуратура РФ сообщила, что направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.