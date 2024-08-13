Россия отправляет срочников на фронт

Солдат срочной службы, которые смогли эвакуироваться с границы Курской области во время вторжения Вооруженных сил Украины, заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ для отправки на передовую , рассказали журналистам две матери срочников.

По их словам, в одной из воинский частей в районе Курска на данный момент находятся около 150 солдат-срочников. Им говорят, что после подписания контракта они пойдут за штурмовиками «чистить территорию». Также солдатам обещают льготы и выплату «боевых» — по 4—4,5 тыс. руб. в день.

«Сын звонил, им сказали: «Вы все равно пойдете, но сейчас мы вам будем платить боевые. А если не согласитесь, то пойдете под суд и все равно пойдете [воевать], никуда не денетесь». То есть их все равно планируют туда отправить. На них морально пытаются надавить, пытаются обработать и отправить в эту дыру наших детей», — сказала мать одного из срочников.

Мать другого солдата говорит, что призывников «уламывают, поскольку надо собрать определенное количество людей». По ее словам, им обещают, что они станут участниками «СВО».

«Президент наш сказал, что срочники не должны быть на СВО. <…> Если вы хотели, чтобы они защищали границы, то почему вы их не подготовили? Почему он тогда полгода таскал снаряды, а потом полгода копал окопы?» — отметила мать призывника.

Один из сослуживцев срочника, который был эвакуирован с границы в Курской области, рассказал, что накануне из больницы в Курске увезли несколько человек с легкими контузиями. Офицер сказал, что их увозят в воинскую часть в Клинцах в Брянской области, однако их там не оказалось. По словам солдата, «все понимают», что срочников свозят в район границы, чтобы они снова участвовали в боях.