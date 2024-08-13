Шок от «Карабаха»… Ни один болгарский клуб никогда не пропускал 7 голов дома. За 68 лет!

Вчерашнее поражение болгарского «Лудогореца» в Лиге чемпионов от « Карабах а» со счетом 2:7 стало одной из самых позорных страниц в истории болгарского футбола.

Болгарские команды с 1956 года выступают в еврокубках и еще никогда не пропускали семь мячей в домашней игре.

До сих пор самое страшное поражение в родных стенах было в пассиве софийского «Локомотива», который проиграл бельгийскому «Андерлехту» со счетом 1:6 в 1977 году в Кубке кубков.

При этом поражение от «Карабаха» - не самое тяжелое в истории самого «Лудогореца». Менее года назад команда из Разграда была разгромлена в гостях датским «Норшелланном» - 1:7. Это был матч групповой стадии Лиги конференций. «Лудогорец» также проигрывал на выезде 0:6 английскому «Арсеналу» и испанскому «Эспаньолу».