Премьер Японии берет пример с Байдена

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил, что покинет пост главы правительства после выборов председателя правящей в стране Либерально-демократической партии. О своем решении он объявил на экстренной пресс-конференции в своей резиденции.

Кисида принял решение об отказе выдвигать свою кандидатуру на выборах на фоне падения рейтингов правительства до рекордно низкого уровня из-за череды скандалов, главным образом ввиду нарушения правил финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП. По данным агентства Kyodo, он заявил своим соратникам о желании взять на себя ответственность за этот скандал, потому что «кто-то должен это сделать».

Среди достижений своей администрации Кисида назвал меры по повышению заработных плат и стимулированию инвестиций и «лидирующую роль» Японии на мировой арене в условиях «все более разделенного международного сообщества», чему способствовало проведение саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, участие в саммитах НАТО, контакты на высшем уровне с США.