Россия сделала Украине "щедрое предложение" по переговорам, однако "Зеленский решил ответить по-своему" , заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на неформальной встрече членов СБ ООН.

Темой встречи, как отмечает постпредство РФ при ООН, было "Преступления киевского режима и националистических батальонов". Полянский, как сообщается, представил участникам членам Совбеза ООН "новые свидетельства преступлений киевского режима против мирных жителей", в том числе и во время атаки ВСУ на Курскую область.

По его словам, Россия "не услышала ни одного слова осуждения этих действий от западных спонсоров Киева". Он добавил, что "Москва еще в июне сделала Киеву щедрое предложение по переговорам, однако власти Украины решили поступить по-своему".

"Учитывая плачевное положение Украины на линии фронта, в июне наша страна сделала ей очень щедрое предложение о переговорах. Ответ на наше предложение мы получили неделю назад – режим Зеленского выбрал эскалацию и войну через вторжение в мирный российский регион", – сказал Полянский.

По его словам, "атака ВСУ Курской области – фатальная ошибка, о которой Украина будет сожалеть".