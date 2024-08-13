Полиция задержала Санана Аббасова 2000 года рождения, обвиняемого в присвоении средств граждан через открываемые им в TikTok страницы под именем известных небанковских кредитных организаций.

Как сообщили в пресс-службе МВД, жертвами мошенничества стали 200 человек, которым Аббасов нанес ущерб на сумму свыше 350 тысяч манатов.

В ходе расследования выяснилось, что Аббасов, обманом получив персональные данные обратившихся к нему граждан, оформлял на их имена микрозаймы на сумму 100-600 манатов, а затем переводил эти средства на счета своего близкого родственника за рубежом. Указанные средства затем были отправлены на электронные кошельки внутри страны, обналичены в Гяндже и снова переведены за границу в виде иностранной валюты.

Аббасов был задержан сотрудниками полиции, когда пытался покинуть страну. На данный момент принимаются меры по задержанию его родственника, проживающего за границей.