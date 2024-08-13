Рекомендации эксперта Минздрава: как правильно питаться обновлено 15:45
Количество приемов пищи зависит от человека, ведь это пищевая привычка. Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.
По его словам, организм может реагировать в зависимости от рациона человека: «Например, если человек, который никогда не завтракает, в случае, если завтракает два дня подряд, утром он будет чувствовать сонливость, и быстро возникает чувство голода. Пищеварительные ферменты, особенно кислотность желудка, имеют период активности, соответствующий этому режиму. Усиливая перистальтику, желудок стимулирует секрецию гормона аппетита лептина, и мы испытываем чувство голода».
Специалист отметил, что принятый стандартный режим питания – трехразовый, также возможны промежуточные перекусы: «При шестиразовом питании человеку приходится есть каждые два часа, а это вредная привычка. В целом, чем больше расстояние между приемами пищи, тем мы здоровее и энергичнее. Мясо и мясные смеси перевариваются за 4-6 часов. Затем организму нужно время на восстановление резервов. Это основная цель интервального голодания: дать организму возможность отдохнуть от переваривания пищи, тем самым стимулировать самовосстановление. Люди должны отдавать предпочтение не количеству, а качеству питания. Если вы едите сладости в течение дня, то вы быстро почувствуете как сытость, так и чувство голода».
Э.Мамедов подчеркнул, что зимой интервалы между приемами пищи бывают короче, а набор веса увеличивается больше, чем в летний сезон: «Следует начинать есть именно тогда, когда появляется легкое чувство голода, а есть инстинктивно неправильно. В настоящее время разумное питание становится все более популярным в мире».
Врач также советует лицам с диабетом строго соблюдать ограничения в питании. По его словам, диабетикам рекомендуется сокращать продукты с высоким содержанием сахара: «Больным сахарным диабетом, особенно утром и в течение дня, следует отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием пищевых волокон, поскольку пищевые волокна не позволяют повыситься уровню сахара в крови».
Специалист-эксперт также отметил, что еще одним важным фактором является поддержание водного баланса: «Такие напитки, как чай и кофе, ввиду их мочегонного эффекта, летом не рекомендуются. Помидоры, арбузы и другие сезонные продукты полезны для поддержания баланса жидкости и минералов».
* * * 12:21
В среду, 14 августа, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир.
Как сообщает haqqin.az, на этот раз гостем прямого эфира станет специалист Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов. Он расскажет, как правильно питаться во время отдыха.
Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или спросить врача.