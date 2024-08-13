Количество приемов пищи зависит от человека, ведь это пищевая привычка. Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, гастроэнтеролог Эмин Мамедов во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, организм может реагировать в зависимости от рациона человека: «Например, если человек, который никогда не завтракает, в случае, если завтракает два дня подряд, утром он будет чувствовать сонливость, и быстро возникает чувство голода. Пищеварительные ферменты, особенно кислотность желудка, имеют период активности, соответствующий этому режиму. Усиливая перистальтику, желудок стимулирует секрецию гормона аппетита лептина, и мы испытываем чувство голода».

Специалист отметил, что принятый стандартный режим питания – трехразовый, также возможны промежуточные перекусы: «При шестиразовом питании человеку приходится есть каждые два часа, а это вредная привычка. В целом, чем больше расстояние между приемами пищи, тем мы здоровее и энергичнее. Мясо и мясные смеси перевариваются за 4-6 часов. Затем организму нужно время на восстановление резервов. Это основная цель интервального голодания: дать организму возможность отдохнуть от переваривания пищи, тем самым стимулировать самовосстановление. Люди должны отдавать предпочтение не количеству, а качеству питания. Если вы едите сладости в течение дня, то вы быстро почувствуете как сытость, так и чувство голода».