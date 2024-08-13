Индия срочно закупает американские беспилотники

Правительство Индии ускорило переговоры с администрацией США о закупке 31 высотного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) большой дальности MQ-9B для индийских ВС. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники в Минобороны.

«Переговоры были ускорены с целью заключить сделку к ноябрю-декабрю этого года. Сейчас консультации с Вашингтоном находятся в продвинутой стадии», - заявили собеседники издания.

По их словам, Индия стремится к скорейшему завершению переговоров в связи с ростом угрозы ее безопасности из-за увеличения поставок китайских БПЛА Caihong-4 Пакистану, а также в связи с сохраняющейся военной напряженностью с Китаем на границе в Восточном Ладакхе.

Индия добивается снижения стоимости поставок MQ-9B с предложенной США суммы $3,99 млрд.

В феврале Госдепартамент США разрешил возможную продажу Индии беспилотников MQ-9B Sky Guardian Aircraft и других систем на $3,99 млрд, без учета цены консалтинговых услуг. Индийские власти в рамках готовящейся сделки запросили разрешение на приобретение у США 31 беспилотника MQ-9B Sky Guardian Aircraft, 170 ракет AGM-114R Hellfire, 310 управляемых авиабомб GBU-39B, запчастей и различных систем.