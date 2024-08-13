Закройте другие свои кредиты с помощью кредита под низкие проценты от Kapital Bank

Хорошие новости от Kapital Bank для всех, кто имеет кредитные обязательства в различных банках, не хочет платить кредиты в несколько мест и ожидает более выгодных условий и более низких процентных ставок.

Так, учитывая высокий спрос, банк не взимает комиссию за обналичивание для клиентов, которые приносят в Капитал Банк свои кредиты от других банков. Акция продлится до 31 августа 2024 года.