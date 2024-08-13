Закройте другие свои кредиты с помощью кредита под низкие проценты от Kapital Bank
Хорошие новости от Kapital Bank для всех, кто имеет кредитные обязательства в различных банках, не хочет платить кредиты в несколько мест и ожидает более выгодных условий и более низких процентных ставок.
Так, учитывая высокий спрос, банк не взимает комиссию за обналичивание для клиентов, которые приносят в Капитал Банк свои кредиты от других банков. Акция продлится до 31 августа 2024 года.
Клиентам, получившим кредит наличными в размере до 50 000 AZN от Kapital Bank на особых условиях, начиная с 10,9% предоставляется возможность снизить процентные расходы и уменьшить объем ежемесячных платежей.
Чтобы воспользоваться акцией, можете написать 1 и отправить его на номер 8196 или посетить ближайшее отделение Kapital Bank.
Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/rfns
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обслуживает клиентов благодаря крупнейшей в Азербайджане филиальной сети, 120 филиалам и 53 отделениям. Чтобы получить более подробную информацию о продуктах и услугах Банка, вы можете посетить https://kapitalbank.az, Справочный центр 196 или страницы Банка в различных социальных сетях. Заказать кредит наличными — https://kbl.az/prgtk, заказать карту Birbank — https://kbl.az/prcrc.