Азербайджанцы охладевают к браку: рождаемость падает

В январе-июне этого года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции зарегистрировано 22 250 браков и 10 430 разводов, сообщили в Государственном комитете статистики.

Количество браков на каждые 1000 человек населения сократилось с 4,8 до 4,4 по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество разводов осталось прежним (2,1).

Всего районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции за январь-июнь этого года было зарегистрировано 48 702 новорожденных. Соответственно, рождаемость на 1000 человек населения снизилась с 10,7 до 9,6 по сравнению с первой половиной 2023 года.

Среди новорожденных младенцев удельный вес мальчиков составил 53,2 %, а удельный вес девочек – 46,8%. Из младенцев 1 622 родились близнецами, 72-тройняшками и 4-четверняшками.

В то же время за 6 месяцев 2024 года Министерством внутренних дел и соответствующими структурами Государственной миграционной службы зарегистрировано 1 487 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное место жительства, и выехавших из Азербайджана - 1171 человек.