Глава государства заметил, что на этих Играх Азербайджан вошел в число 30 сильнейших стран мира: «Считаю, что 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали – это очень хороший результат».

«Олимпийские игры – это соревнование, которое занимает особое место среди всех других спортивных соревнований… Наши успехи на Олимпийских играх и в предыдущие годы, и на последних Играх показывают, что Азербайджан - сильная спортивная держава». Так сказал президент Ильхам Алиев , принимая азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров.

Глава государства также сказал, что Олимпийские игры в Париже еще раз показали, что спорт в Азербайджане последовательно развивается.

Напомнив, что азербайджанские спортсмены завоевали медали в пяти видах спорта – дзюдо, боксе, таэквондо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, глава государства подчеркнул: «Это показывает, что в Азербайджане развиваются многие виды спорта».

Президент Алиев указал, что после определенного отдыха будет дан старт новому подготовительному процессу, будет идти подготовка к чемпионатам как Европы, так и мира: «Конечно, мы уже сейчас должны начать готовиться к следующим Олимпийским играм».

«В некоторых видах спорта идет процесс смены поколений. Поэтому, конечно, мы должны подойти к следующим Олимпийским играм учитывая этот аспект, и детско-юношескому спорту и впредь должно уделяться особое внимание», - добавил глава азербайджанского государства.

Президент Алиев выразил уверенность, что «среди наших детей будет большое число желающих заниматься и дзюдо, и другими видами спорта, и я желаю этого».

«Слова, которые я на протяжении многих лет говорил о массовости спорта, и данные мною поручения преследуют одну цель: воспитать физически, морально здоровое, привязанное к Родине, патриотичное и профессиональное молодое поколение. Успешные выступления наших спортсменов еще раз показали, что мы по праву можем гордиться нашим молодым поколением», - сказал глава государства.