Украинцев призвали не ехать в Беларусь

Служба внешней разведки Украины призвала граждан страны воздерживаться от поездок в Беларусь.

Как утверждается в сообщении на сайте службы, пребывание в Беларуси якобы может угрожать «безопасности и жизни украинских граждан», а по прибытии они могут «быть подвергнуты фильтрационным мероприятиям (опрос о цели приезда, личные данные, политические взгляды и т. д.)». По утверждению службы, у граждан также могут изыматься личные телефоны для углубленного анализа.

В настоящее время украинцы могут въехать на территорию Беларуси через другие страны, граничащие с ней, кроме Украины.