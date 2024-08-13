Путин утвердил закон против мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон «О правовом положении иностранных граждан, проживающих на территории России». Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно документу, им запрещено водить такси и общественный транспорт, работать в пищевом секторе, продавать табачные изделия и спиртные напитки, а также работать в дошкольных образовательных учреждениях.

При этом главы субъектов РФ уполномочены в случае необходимости вводить дополнительные ограничения к мигрантам.