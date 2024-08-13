Стыд да срам! Болгарские СМИ «уничтожили» «Лудогорец» после разгрома от «Карабаха» ФОТО
Болгарская пресса разнесла «Лудогорец» после позорного поражения от «Карабаха» в Лиге чемпионов со счетом 2:7.
Чаще всего болгарские журналисты использовали слово «срам». Это старославянское слово используется и в русском языке, но, если переводить буквально с болгарского, означает «стыд».
«Стыд! Невиданное унижение «Лудогореца», - под таким заголовком вышел репортаж о матче в издании «Блиц».
«Карабах» превратил «Лудогорец» в посмешище в Лиге чемпионов!» - пишет «Спортал».
Сразу два громких заголовка на страницах «Топспорт»:
«Катастрофа! Унижение! Стыд! «Карабах разгромил «Лудогорец» со счетом 7:2 в центре Разграда!»
«Карабах» забивал снова... и снова, и снова, и снова...»
«Кошмар в Разграде!» - негодует издание «Шум».
«Исторический позор!» - гласит заголовок в «24 Часа».
Большинство болгарских медиа сокрушаются насчет того, что это самое крупное поражение клубов Болгарии в домашних матчах еврокубков. Говоря же об игре «Карабаха», они признают, что в решающий момент матча свою роль сыграл более высокий класс азербайджанской команды.