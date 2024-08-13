Болгарская пресса разнесла «Лудогорец» после позорного поражения от « Карабах а» в Лиге чемпионов со счетом 2:7.

Чаще всего болгарские журналисты использовали слово «срам». Это старославянское слово используется и в русском языке, но, если переводить буквально с болгарского, означает «стыд».

«Стыд! Невиданное унижение «Лудогореца», - под таким заголовком вышел репортаж о матче в издании «Блиц».