13:50

Украинский телеканал ТСН выпустил репортаж из Курской области РФ. Были показаны кадры снятия российского флага с административного здания в Судже и уничтоженной российской колонны, как заявляется, на въезде в город и подвоза солдатами ВСУ гуманитарной помощи для россиян. Корреспондент рассказала, что в самой Судже повреждений мало, но при этом люди уже неделю сидят в подвалах из-за постоянных ударов авиабомбами.

При этом командир подразделения специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов сегодня заявил, что ВСУ сейчас не контролируют Суджу, а в городе находятся российские подразделения и идут бои: «Сегодня в Судже находятся подразделения Минобороны России. Вокруг и в некоторых частях города находится противник. Там каждый день идут активные боестолкновения. Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует». В то же время некоторые российские военные телеграм-каналы подтвердили потерю Суджи и написали, что ВСУ занимаются там укреплением позиций на случай контрнаступления россиян. Алаудинов также утверждает, что ВСУ якобы планировали взять под контроль атомную электростанцию в городе Курчатове Курской области к 11 августа, однако им не удалось это сделать. Он уверяет, что после захвата Курской АЭС Киев якобы планировал выйти на переговоры с Москвой с ультиматумом. По словам Алаудинова, российские войска завершают блокирование ВСУ на территории Курской области и украинцы уже не рвутся вперед, а начинают «окапываться».