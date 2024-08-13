Премьер нарушил этический кодекс. Его отстранили от должности в Таиланде
Конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Сеттху Тхависина виновным в нарушении этического кодекса и отстранил его от должности. Об этом говорится в решении инстанции.
Из девяти судей пятеро проголосовали за отставку главы правительства, признав его виновным в нарушениях при назначении в апреле 2024 года Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера.
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