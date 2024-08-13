Белоснежка потребовала освободить Палестину. Злая Королева ответила

Американская актриса Рейчел Зеглер, сыгравшая Белоснежку в новом фильме от студии «Дисней», опубликовала вчера нашумевший твит, в котором она поблагодарила фанатов за огромное количество просмотров трейлера «Белоснежки» и добавила: «И всегда помните: свободу Палестине».

Сегодня утром израильская актриса Галь Гадот, исполнившая роль Злой Королевы в фильме, опубликовала в Instagram цитату Мартина Лютера Кинга-младшего: «Тьма не может изгнать тьму, это может сделать только свет. Ненависть не может изгнать ненависть, это может сделать только любовь». Она добавила от себя: «Только любовь может по-настоящему спасти мир».

Вероятно, Гадот опубликовала эту историю после того, как получила множество ненавистных комментариев в связи с твитом Зеглер.

В конце Instagram-истории Гадот подписала свое имя на иврите.